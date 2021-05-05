《傳聞》新經濟股沽壓未消，國產軟件增長強勁

《傳聞》美國科技股走勢有轉弱跡象，加上傳聞基金大戶繼續逢高減持新經濟股，拖累騰訊

（００７００）等新經濟股昨日（４日）反彈乏力，逆市下跌２﹒５元，以６２２元收市，新經

濟股沽壓未消，宜採取觀望態度。

而在創新自主研發政策支持下，國產軟件市場繼續保持快速增長，估計全年保持四至五成增

幅，金山軟件（０３８８８）也將受惠。金山軟件昨日以５６﹒４５元收市，上升１﹒０５元，

走勢持續呈強。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

