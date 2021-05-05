《傳聞》美國科技股走勢有轉弱跡象，加上傳聞基金大戶繼續逢高減持新經濟股，拖累騰訊
（００７００）等新經濟股昨日（４日）反彈乏力，逆市下跌２﹒５元，以６２２元收市，新經
濟股沽壓未消，宜採取觀望態度。
而在創新自主研發政策支持下，國產軟件市場繼續保持快速增長，估計全年保持四至五成增
幅，金山軟件（０３８８８）也將受惠。金山軟件昨日以５６﹒４５元收市，上升１﹒０５元，
走勢持續呈強。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
05/05/2021 09:01
《傳聞》新經濟股沽壓未消，國產軟件增長強勁
《傳聞》美國科技股走勢有轉弱跡象，加上傳聞基金大戶繼續逢高減持新經濟股，拖累騰訊
（００７００）等新經濟股昨日（４日）反彈乏力，逆市下跌２﹒５元，以６２２元收市，新經
濟股沽壓未消，宜採取觀望態度。
而在創新自主研發政策支持下，國產軟件市場繼續保持快速增長，估計全年保持四至五成增
幅，金山軟件（０３８８８）也將受惠。金山軟件昨日以５６﹒４５元收市，上升１﹒０５元，
走勢持續呈強。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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