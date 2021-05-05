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即市新聞

05/05/2021 08:23

《傳聞》匯控向基金Ｃｅｒｂｅｒｕｓ支付９３億元售法國零售業務

　　《傳聞》法國《回聲報》引述未說明消息來源報道稱，匯控（００００５）可能要向私募股
權基金Ｃｅｒｂｅｒｕｓ支付至少１０億歐元（約９３﹒３１港元），讓其收購在法國２３０間
零售銀行網點，涉及４０００名員工。其後將需要價值最高２億歐元（約１８﹒６６億港元）的
技術投資。
　　匯控在一份電郵聲明中表示，仍在繼續對法國零售銀行業務進行戰略評估，並就潛在出售進
行談判，預期如果要出售，交易將產生損失。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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