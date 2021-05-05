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即市新聞

05/05/2021 14:35

《傳聞》港交所（００３８８）對提高主板上市前盈利要求做出讓步

　　《傳聞》據《南華早報》引述市場消息人士報道，在業界強烈反對下，港交所
（００３８８）對有關提高主板上市前盈利要求的計劃做出讓步，最新計劃要求主板上市前三年
內合計盈利至少達到８０００萬元，而最初的建議是把這此盈利要求從５０００萬元提高到１﹒
２５億元。
　　據報，港交所將在香港證監會批准後公布有關調整。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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