《魚缸博客》高偉電子（１４１５）短期企穩，可能迎來下一波升幅

《魚缸博客》手機股近年來都比較難炒，因為晶片缺貨令到手機出貨量減慢，連同遊戲機、

汽車都一齊減產，真係慘慘豬！不過又咁，手機股係低位反而係入手機會，其中一隻博客認為被

低估嘅股份就係高偉電子（０１４１５）。

高偉電子近年最大嘅新聞，就係佢去年已經易手，對象係大陸立景公司，而呢家公司同樣同

高偉電子一樣都係做光學部件生意，應用係汽車、電腦、遊戲、相機等設備，外界認為立景對高

偉收購都係想增加協同效應，同埋想拎埋高偉嘅蘋果訂單；又換個角度，高偉都算拍到個好碼頭

，因為立景咁大間公司一定可以給予好多資源發展，特別係未來汽車鏡頭需求一定有增無減。

高偉曾經因為收購消息炒過一輪，升過上一年高位後就回吐，當中都有相當嘅波幅，不過目

前股價下沉到４﹒５左右，都係窄幅上落為主，成交量都開始慢慢縮減。博客認為，呢隻股已經

跌到去一個合理位置，短期再尋底機會不大，現價追入放係度都相當划算。

另外一點搏客睇好嘅係，公司基本上業績正面，去年純利都有４４﹒９％增長，主要客戶係

係蘋果、日立、ＬＧ、三星。不過公司而家主要收入來源都係來自相機模組收入，光學模組占比

相對上太低，相信易主之後可以加強返個收光學業務表現。

目前公司市值大約３０幾億，要入港股通都仲有一段距離，不過當內地產能重開，高偉電子

股價都應該會再開車，可能今年第二季尾有搞作，到時再憧憬下或者可能迎來下一波升幅呢！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

