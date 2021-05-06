《傳聞》嗶哩嗶哩（９６２６）活躍用戶增，中國美妝市場快速增長

《傳聞》受惠於包括遊戲、直播電商等內容增加，據聞嗶哩嗶哩（０９６２６）活躍用戶持

續快速增長，以目前走勢，一兩年後有望倍增至４億，於８００至８２５元水平可分段收集，昨

日（５日）以８２８元收市，下跌１０元。

而市場消息稱，中國經濟復甦快，支持美妝市場持續呈現雙位數的快速增長，國際化裝品牌

成為受惠者。歐舒丹（００９７３）昨日爆升１４﹒８％，以２６﹒７元收市，短期續看高一線

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《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

