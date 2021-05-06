《傳聞》中生製藥（１１７７）布局網絡營銷，高端鋁材需求上升

《傳聞》中國生物製藥（０１１７７）股價呈強，企穩於８元以上水平。據悉中國生物製藥

除受惠於科興疫苗在全球廣泛接種之外，亦積極布局網絡營銷平台，有助推動藥物產品銷售，昨

日（５日）以８﹒４元收市，下跌０﹒１２元。

另外，忠旺集團（０１３３３）昨日勁升１６％，以２﹒１元收市。據悉忠旺受益於高端鋁

材需求上升，而該集團亦研發可適於５Ｇ基站、高速鐵路與城際軌道等建設的鋁材產品，宜待股

價回落至２元附近低吸。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

