  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

06/05/2021 09:01

《傳聞》中生製藥（１１７７）布局網絡營銷，高端鋁材需求上升

　　《傳聞》中國生物製藥（０１１７７）股價呈強，企穩於８元以上水平。據悉中國生物製藥
除受惠於科興疫苗在全球廣泛接種之外，亦積極布局網絡營銷平台，有助推動藥物產品銷售，昨
日（５日）以８﹒４元收市，下跌０﹒１２元。
　　另外，忠旺集團（０１３３３）昨日勁升１６％，以２﹒１元收市。據悉忠旺受益於高端鋁
材需求上升，而該集團亦研發可適於５Ｇ基站、高速鐵路與城際軌道等建設的鋁材產品，宜待股
價回落至２元附近低吸。
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話05/05/2021
【財長放鷹】耶倫加息言論試市場水溫？李偉傑:銀行股現價可部署
FOCUS05/05/2021
【FOCUS】耶倫「失言」?　想多了……
中國故事05/05/2021
《京城近觀》「五一」遊人摩肩接踵　北京商圈人氣滿滿
財經熱話05/05/2021
【新股上市】順豐房託今起招股　入場費5212元
開市Good Morning05/05/2021
曾永堅：建行中線部署可於5.9元吸納
生財有道05/05/2021
【理財專題】毛孩保障大比拼！應該點揀好？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】賞麥當勞現金券

全新消閒節目《周一加油站》幫你踢走悶氣，重新注入元氣！

聆聽您的聲音《hot talk 1點鐘》注入更多元化投資元素！

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金