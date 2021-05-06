《傳聞》外電引述消息表示，Ａｄｉｄａｓ已啟動旗下銳步品牌（Ｒｅｅｂｏｋ）品牌的標

售，有傳Ａｄｉｄａｓ已要求下周提交第一輪出價，安踏（０２０２０）與李寧（０２３３１）

料將提交標購要約，韓國的Ｆｉｌａ與美國的Ｗｏｌｖｅｒｉｎｅ亦可能入標。

其他潛在投資者還包括ＴＰＧ資本、Ｓｙｃａｍｏｒｅ、Ｃｅｒｂｅｒｕｓ與Ａｐｏｌｌｏ

等，因為看中Ｒｅｅｂｏｋ業績好轉的潛力。

Ａｄｉｄａｓ未有評論。



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