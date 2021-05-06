《傳聞》外電引述消息表示，Ａｄｉｄａｓ已啟動旗下銳步品牌（Ｒｅｅｂｏｋ）品牌的標
售，有傳Ａｄｉｄａｓ已要求下周提交第一輪出價，安踏（０２０２０）與李寧（０２３３１）
料將提交標購要約，韓國的Ｆｉｌａ與美國的Ｗｏｌｖｅｒｉｎｅ亦可能入標。
其他潛在投資者還包括ＴＰＧ資本、Ｓｙｃａｍｏｒｅ、Ｃｅｒｂｅｒｕｓ與Ａｐｏｌｌｏ
等，因為看中Ｒｅｅｂｏｋ業績好轉的潛力。
Ａｄｉｄａｓ未有評論。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
06/05/2021 08:48
《傳聞》安踏、李寧下周向Ａｄｉｄａｓ開價，擬購銳步品牌
《傳聞》外電引述消息表示，Ａｄｉｄａｓ已啟動旗下銳步品牌（Ｒｅｅｂｏｋ）品牌的標
售，有傳Ａｄｉｄａｓ已要求下周提交第一輪出價，安踏（０２０２０）與李寧（０２３３１）
料將提交標購要約，韓國的Ｆｉｌａ與美國的Ｗｏｌｖｅｒｉｎｅ亦可能入標。
其他潛在投資者還包括ＴＰＧ資本、Ｓｙｃａｍｏｒｅ、Ｃｅｒｂｅｒｕｓ與Ａｐｏｌｌｏ
等，因為看中Ｒｅｅｂｏｋ業績好轉的潛力。
Ａｄｉｄａｓ未有評論。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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