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即市新聞

06/05/2021 08:13

《傳聞》騰訊（０７００）與美國官方會談以保住其視頻遊戲商投資

　　《傳聞》據外電引述市場消息人士指出，騰訊（００７００）正與美國的外國投資委員會（
ＣＦＩＵＳ）進行談判，以便保住其在視頻遊戲開發商Ｒｉｏｔ　Ｇａｍｅｓ和Ｅｐｉｃ　Ｇａ
ｍｅｓ的股權投資。
　　據報，美國外國投資委員會一直在評估Ｅｐｉｃ　Ｇａｍｅｓ和Ｒｉｏｔ　Ｇａｍｅｓ處
理其用戶數據的方式，是否因為中國股東而構成國家安全風險。
　　外電引述Ｒｉｏｔ　Ｇａｍｅｓ一位發言人表示，該公司獨立於騰訊運營。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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