《傳聞共賞》鋼鐵行業毛利將受壓，內地家電舊換新驅動增長

《傳聞共賞》 鋼鐵行業毛利將受壓，礦產價格不利新能源產業

內地家電舊換新驅動增長



《昔日傳聞》 騰訊（０７００）與美國官方會談以保住其視頻遊戲商投資

安踏、李寧下周向Ａｄｉｄａｓ開價，擬購銳步品牌

嗶哩嗶哩（９６２６）活躍用戶增，中國美妝市場快速增長

中生製藥（１１７７）布局網絡營銷，高端鋁材需求上升

匯控向基金Ｃｅｒｂｅｒｕｓ支付９３億元售法國零售業務

新經濟股沽壓未消，國產軟件增長強勁

海底撈（０６８６２）續快速擴展新店，生豬養殖成本續增

中芯（００９８１）繼續擴產，家電生產成本上漲

基金趁低吸金礦股，清潔能源消費比重續升

傳證監憂ＳＰＡＣ引入香港，或難成事

５Ｇ帶動中移動收入趨升；原材料價升汽車業毛利下調

內地金飾銷售回暖；內地涼茶市場回復增長

鋼鐵升勢加速，中煤能源（０１８９８）加快布局新能源

內地彩電銷售放慢，金蝶（００２６８）雲新客戶穩增

中投及中國國有石油公司洽談購入沙特阿美股權

阿里聚焦智能信息，提供高效產品

印度紡織訂單流向內地，集裝箱銷售保持增長

上海酒店爆滿，內地醞釀進一步開放生育

新希望服務尋求上市聆訊，集資最多近１６億元

小紅書擬年中前後赴美國上市

據報中央正調查為何螞蟻去年能快速獲批上市

線下消費回暖，聯邦製藥（３９３３）力攻糖尿病藥

傳加力推動半導體產業，基金減持重卡概念股

華融（０２７９９）８月前有望發業績

內地酒店預訂火爆，五一假期出現電影大戰

慶鈴（１１２２）發力氫燃料電池汽車，內地空調價格普漲

順豐控股分拆順豐房託在港上市，通過上市聆訊

中美關係緊張，但中概股赴美上市步伐未放慢

微醫集資規模約２０億至３０億美元

京東物流４月底或５月初尋求上市聆訊

內地奢侈品市場全面復甦，線上娛樂消費急升

內地加力氫能產業發展，濰柴（０２３３８）打造新增長點

芯片產業漲價未止，５Ｇ產品毛利升

內地拖拉機回復增長，飲料產品迎來加價之風

軟銀以阿里巴巴股份作抵押，擬增加保證金貸款

基金續減持電商股，亞洲保險市場穩增

乾散貨船運費高企，啤酒行業成本上漲

馬鋼（００３２３）鐵礦產品增長，玉米價升不利豬養殖業



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

