《傳聞》內地家電舊換新驅動增長

《傳聞》市場消息稱，內地經濟持續好轉，家電舊換新拉動銷售增長，今年首季家電市場規

模同比勁增近五成，對國美零售（００４９３）股價有支持作用，可在１﹒２元附近投機性買入

，上望１﹒３至１﹒４元，止蝕位為１﹒１元。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

