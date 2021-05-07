《傳聞》市場消息稱，內地經濟持續好轉，家電舊換新拉動銷售增長，今年首季家電市場規
模同比勁增近五成，對國美零售（００４９３）股價有支持作用，可在１﹒２元附近投機性買入
，上望１﹒３至１﹒４元，止蝕位為１﹒１元。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
07/05/2021 09:01
《傳聞》內地家電舊換新驅動增長
《傳聞》市場消息稱，內地經濟持續好轉，家電舊換新拉動銷售增長，今年首季家電市場規
模同比勁增近五成，對國美零售（００４９３）股價有支持作用，可在１﹒２元附近投機性買入
，上望１﹒３至１﹒４元，止蝕位為１﹒１元。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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