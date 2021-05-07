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即市新聞

07/05/2021 09:01

《傳聞》鋼鐵行業毛利將受壓，礦產價格不利新能源產業

　　《傳聞》國際鐵礦石價格再創新高，上升速度快於鋼材價格，據悉內地鋼鐵行業正承受一定
毛利下調壓力，高追鋼鐵股有風險。馬鞍山鋼鐵（００３２３）昨日（６日）升上４﹒２１元，
上升６﹒５％，６﹒４至６﹒５元有阻力。
　　而近期銅、鎳與鈷等價格大漲，據悉新能源產業如電動車發展成本不斷上升，可能成為近月
比亞迪（０１２１１）股價持續走弱的因由之一。比亞迪昨日逆市下跌３﹒３元，以１５３﹒８
元收市，不排除進一步下試１５０元。　

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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