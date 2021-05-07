  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

07/05/2021 09:01

《傳聞》螞蟻旗下眾籌危疾「相互寶」納入規管

　　《傳聞》據《華爾街日報》引述消息報道，螞蟻集團正在與中國監管機構商討，將旗下眾籌
危疾保險產品「相互寶」納入監管範圍。
　　知情人士指，直接關停相互寶並不是一個選擇，很多普通市民已經依賴相互寶的服務，並且
很多人投入的資金已經被使用，監管機構因而擔心，若果直接將服務關閉，會引來社會動蕩。
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事06/05/2021
《神州經脈》中澳無限期暫停經濟對話　A股節後復市表現暗淡
投資解鎖06/05/2021
以小博大，少少本金賺取高過收租既回報？
FOCUS06/05/2021
【FOCUS】馬斯克貝索斯同迎高光　太空秩序話語之爭響序曲
財經熱話06/05/2021
【專利幻滅】華府擬棄疫苗專利　黃偉康:疫苗股盈利憧憬幻滅宜沽
財經熱話06/05/2021
傳有意競購Reebok　李寧破頂高見70元　安踏曾升逾3%
滙創新思維06/05/2021
滙豐B2B數碼共享平台　促進中小企交流　創造「機滙」
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】賞麥當勞現金券

全新消閒節目《周一加油站》幫你踢走悶氣，重新注入元氣！

聆聽您的聲音《hot talk 1點鐘》注入更多元化投資元素！

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金