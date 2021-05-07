《傳聞》螞蟻旗下眾籌危疾「相互寶」納入規管

《傳聞》據《華爾街日報》引述消息報道，螞蟻集團正在與中國監管機構商討，將旗下眾籌

危疾保險產品「相互寶」納入監管範圍。

知情人士指，直接關停相互寶並不是一個選擇，很多普通市民已經依賴相互寶的服務，並且

很多人投入的資金已經被使用，監管機構因而擔心，若果直接將服務關閉，會引來社會動蕩。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

