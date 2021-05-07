《傳聞》維達（３３３１）主席李朝旺折讓６﹒６％沽１０００萬股

《傳聞》據《ＩＦＲ》報道，維達（０３３３１）主席李朝旺出售１０００萬股，每股２５

﹒６元，比上日收市價折讓６﹒６％，套現２﹒５６億元。

該股今早錄兩批市前大手成交，共涉１０００萬股，涉資２﹒５６億元，相信上述交易上板

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《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

