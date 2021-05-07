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即市新聞

07/05/2021 11:58

《魚缸博客》步入夏季料啤酒再有炒作，可小注吼青啤博追落後

　　《魚缸博客》神州五一勞動節假期啱啱過去，睇到餐飲佬都開始獲利回吐。不過有個板塊Ｋ
ｅｅｐ住強勁，講緊嘅就係啤酒佬！相信都係因為最近天氣開始轉熱，啤酒作為夏日必備良品，
當然有唔少好友捧場啦，而博客都睇好行業業績隨夏季來臨穩步上揚，建議大家可以留意吓青啤
（００１６８）。
　　又到夏季，相信大家都預視到啤酒需求會有上升趨勢。先參考青啤早前公布第一季業績，純
利約１０﹒２２億人民幣，升約９０﹒２６％，每股收益７５﹒６分人民幣，扣除非經常性損益
的淨利潤約９﹒１億元人民幣，升約９７％。而營業收入方面錄約８９﹒２８億人民幣，升４１
﹒８７％，表現算係相當唔錯！而理想表現並唔限於一間公司，而係行業上都有提升。可以參考
埋同業百威亞太（０１８７６）琴日公布嘅首季業績，可以扭虧為盈２﹒３３億美元。而收入方
面更可以按年增長近６４巴仙到１６﹒２６億美金，主要由於神州業務表現強勁，銷量大增到近
８５巴仙。而夏季相信會再刺激到啤酒營業額，對下一季業績都可以有憧憬。
　　而參考青啤圖表，相比同業升幅可以話係較落後，可憧憬股價「追落後」，而近日有較多資
金流入，今寓大戶主動買盤亦達６５巴仙，較５日平均大戶買盤５３巴仙有所提高，反映市場對
股份感樂觀有資金流入。博客建議可於１０天線（約７２﹒０８銀）小注吸納，中線目標先睇８
０銀，若可突破則可上望８７銀。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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