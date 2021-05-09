《傳聞》中國黃金消費回暖，加力老舊汽車補貼

《傳聞》市場消息稱，中國金飾消費市場回暖，今年來銷售按同比增近一倍，加上近期金價

重踏升軌，買金熱潮持續，利好周大福（０１９２９），上周五（７日）企穩於１２元水平，以

１２﹒０２元收市。

而為加力谷內需，據聞內地各大城市將陸續推出老舊汽車報廢的財政補貼計劃，將有助汽車

銷售與新能源車產發展。上周五吉利（００１７５）失守２０元大關，以１９﹒２２元收市，在

１８至１９元水平，有一定值博率。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

