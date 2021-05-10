《傳聞》建業地產分拆物業代建業務公司上市將路演，本月底掛牌

《傳聞》建業地產（００８３２）開始評估旗下物業代建業務公司－－中原建業在港ＩＰＯ

需求，路演預計於本月１８日至２４日舉行，本月３１日掛牌。

保薦人為工銀國際和建銀國際。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

