《傳聞》奈雪的茶最快周四闖關，擬籌４６億元

《傳聞》奈雪的茶於今年２月份向聯交所遞交上市申請，市場消息指，奈雪的茶最快於本周

四（１３日）尋求上市聆訊，計劃集資約６億美元（約４６﹒５億港元），摩根大通、招銀國際

及華泰為聯席保薦人。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

