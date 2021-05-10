《傳聞》奈雪的茶於今年２月份向聯交所遞交上市申請，市場消息指，奈雪的茶最快於本周
四（１３日）尋求上市聆訊，計劃集資約６億美元（約４６﹒５億港元），摩根大通、招銀國際
及華泰為聯席保薦人。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
10/05/2021 09:01
《傳聞》奈雪的茶最快周四闖關，擬籌４６億元
《傳聞》奈雪的茶於今年２月份向聯交所遞交上市申請，市場消息指，奈雪的茶最快於本周
四（１３日）尋求上市聆訊，計劃集資約６億美元（約４６﹒５億港元），摩根大通、招銀國際
及華泰為聯席保薦人。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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