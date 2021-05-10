《傳聞》去年已傳擬賣盤的泰禾人壽，自２月８日起停接新保單３個月，上周剛期屆滿。市
場消息指，該公司正跟新潛在買家洽商賣盤，並決定延長停接新單兩個多月至７月底。
消息指，泰禾人壽現時的償付能力充足率（ｓｏｌｖｅｎｃｙ ｒａｔｉｏ）已回升，可支
持新生意，目標是繼續銷售保單，同時期望日後入主的公司能帶來新資金，以加強償付能力充足
率，而非視泰禾人壽為「提款機」。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
10/05/2021 09:36
《傳聞》泰禾人壽正與新潛在買家洽商賣盤，延長停接新單至７月底
《傳聞》去年已傳擬賣盤的泰禾人壽，自２月８日起停接新保單３個月，上周剛期屆滿。市
場消息指，該公司正跟新潛在買家洽商賣盤，並決定延長停接新單兩個多月至７月底。
消息指，泰禾人壽現時的償付能力充足率（ｓｏｌｖｅｎｃｙ ｒａｔｉｏ）已回升，可支
持新生意，目標是繼續銷售保單，同時期望日後入主的公司能帶來新資金，以加強償付能力充足
率，而非視泰禾人壽為「提款機」。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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