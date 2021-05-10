《傳聞》順豐房託計劃以每股４﹒９５元至５元定價

《傳聞》外電引述銷售文件報道，順豐控股分拆順豐房託（０２１９１）每股招股價定於４

﹒９５元至５元，即為招股區間４﹒６８元至５﹒１６元的上限，集資２４至２５億元。今日截

止招股，５月１７日掛牌。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

