《傳聞》外電引述銷售文件報道，順豐控股分拆順豐房託（０２１９１）每股招股價定於４
﹒９５元至５元，即為招股區間４﹒６８元至５﹒１６元的上限，集資２４至２５億元。今日截
止招股，５月１７日掛牌。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
10/05/2021 16:06
《傳聞》順豐房託計劃以每股４﹒９５元至５元定價
《傳聞》外電引述銷售文件報道，順豐控股分拆順豐房託（０２１９１）每股招股價定於４
﹒９５元至５元，即為招股區間４﹒６８元至５﹒１６元的上限，集資２４至２５億元。今日截
止招股，５月１７日掛牌。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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