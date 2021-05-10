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即市新聞

10/05/2021 11:59

《魚缸博客》通脹預期升溫，山東黃金睇２０銀樓上！

　　《魚缸博客》神州銅、?、鋼價係咁升，一律係炒通脹預期，近期終於連金都升埋，依家企
穩１８００美金樓上。個市偏?，投資者今次搵嘢炒嘅目標都幾明確，資源板塊升咗唔少，想炒
金可以睇山東黃金（０１７８７）同ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０），呢兩隻係香江孖屐同黃
金最為相關嘅。
　　前者升得急啲，短炒較值博，據第一上海嘅報告，截至３月尾，佔公司上年整體產量６１％
嘅三山島金礦、焦家金礦、新城金礦、玲瓏金礦四座主力礦山，已經開始逐步恢復生產，盈利有
望恢復。
　　另一方面，喺過去一段時間作為黃金新興代替品嘅加密貨幣，可能面臨緊多國監管。花旗國
證交會主席上個星期出席國會聽證會，話主管機關加強保護投資者嘅領域，可能擴至加密貨幣市
場，因為依家相關交易缺乏市場監管，所以無法防止詐欺或操縱。亦有傳印度政府會禁止加密貨
幣喺國內交易，持有亦係違法。
　　相信現時加密貨幣嘅價格尚未將監管風險ｐｒｉｃｅ－ｉｎ（應該係話無法ｐｒｉｃｅ－ｉ
ｎ），資金轉投風險較低，傳統抗通脹嘅投資產品亦屬正常。
　　山東黃金睇上２０銀樓上，接近１１月９日高位２１﹒５銀水平。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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