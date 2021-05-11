《傳聞》缺芯問題影響擴大，傳聞全球手機出貨量下半年將會放慢，有手機品牌向下調整出
貨量預測。比亞迪電子（００２８５）昨日（１０日）下跌０﹒６元，以３９﹒５元收市，技術
走勢轉弱。
另外，近月中信證券（０６０３０）走勢轉強，昨日以１９﹒６６元收市，上升０﹒２元。
據悉中信證券的投資與資管業務表現突出，成為業務增長亮點，加上大股東持續增持，短期股價
可望上試２０元。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
11/05/2021 09:01
《傳聞》全球手機出貨量將放慢，中信證券投行業務突出
《傳聞》缺芯問題影響擴大，傳聞全球手機出貨量下半年將會放慢，有手機品牌向下調整出
貨量預測。比亞迪電子（００２８５）昨日（１０日）下跌０﹒６元，以３９﹒５元收市，技術
走勢轉弱。
另外，近月中信證券（０６０３０）走勢轉強，昨日以１９﹒６６元收市，上升０﹒２元。
據悉中信證券的投資與資管業務表現突出，成為業務增長亮點，加上大股東持續增持，短期股價
可望上試２０元。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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