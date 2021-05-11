《傳聞》國泰航空（００２９３）自疫情以來屢在資本市場融資，國泰上周傳覓投行參與美
元債券，市場消息指，國泰航空擬發行逾５億美元債券，票面息指引約５﹒２厘，年期為
５﹒２５年，國泰可因應認購情況可降票面息約２５點子至４０點子。
消息指，逾１０億美元資金已承諾有意認購國泰航空美元債券，正等待國泰美元債正式定價
。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
11/05/2021 09:01
《傳聞》國泰擬發美元債，逾１０億美元資金已承諾有意認購
《傳聞》國泰航空（００２９３）自疫情以來屢在資本市場融資，國泰上周傳覓投行參與美
元債券，市場消息指，國泰航空擬發行逾５億美元債券，票面息指引約５﹒２厘，年期為
５﹒２５年，國泰可因應認購情況可降票面息約２５點子至４０點子。
消息指，逾１０億美元資金已承諾有意認購國泰航空美元債券，正等待國泰美元債正式定價
。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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