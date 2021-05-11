《傳聞》小米傳削手機出貨兩成，因印度產能受累疫情

《傳聞》市場消息指，印度疫情嚴重，打擊當地手機工廠產能，以及零件短缺的雙重干擾。

消息指小米（０１８１０）已調低今年出貨目標，由原來的２﹒４億部降至１﹒９億部，減幅約

２１％；榮耀把目標由原來的５０００萬部，減少至３５００萬，跌幅更達三成。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

