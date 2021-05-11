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即市新聞

11/05/2021 11:58

《魚缸博客》黑色期貨近期熱炒，鐵貨回歸合理值後入手都未遲！

　　《魚缸博客》「五一黃金周」之後，神州黑色系期貨一路越升越有，主要係神州憧憬經濟復
甦，兼且產能全面進入全速運行；二來阿爺一路都講緊去產能問題，所以就算好多鋼鐵廠已經停
收貴價廢鋼同原材鋼，期貨價格都係咁炒高。
　　云云咁多鐵礦股，博客就睇好鐵貨（０１０２９），其實未有疫情前，呢隻股已經炒過一輪
，當時都講緊內地產能問題，股價由０﹒０４炒到０﹒２４５，升幅都幾令人驚訝，加上股價唔
高，所以成為好多散戶嘅愛股。
　　神州大宗商品期貨合約升勢瘋狂，噚日（１０日）黑色系期貨都上演漲停Ｓｈｏｗ，鐵礦石
主力合約已經升穿１３００蚊人仔，螺紋鋼都破６０００人仔大關，睇怕升勢不可擋，就算上海
期交所及大連商品交易所調高交易手續費都應該壓制唔到，唔少分析認為，呢次黑色系炒作投機
性味濃，加上科技股連番下挫，資金要尋避險港口，憧憬經濟復甦嘅黑色系期貨就成為不二選擇

　　可以關注一點，神州發改委早前曾經發表一個「關於做好２０２１年鋼鐵去產能『回頭看』
檢查工作的通知」，簡單來說，除北京、海南、西藏等三省外，其餘２９個地區包括新疆、中央
鋼鐵企業都係檢查範圍內，檢查重點包括退出產能情況、專案建設情況。其實就係想睇下邊類廠
房產能過剩就推出生產，供應減少價格自然反彈。
　　今日鐵貨股價大跌一成幾，博客覺得正路，因為之前投機味真係太重，而家先叫回歸合理值
，博客預計跌至０﹒３５銀先叫做合理範圍，有興趣可以呢個位開始收貨，一路跌到０﹒２８銀
都可以繼續溝淡，淡如果失守０﹒２銀就要離場啦！　　

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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