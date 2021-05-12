《傳聞》基金公司領航（Ｖａｎｇｕａｒｄ）早前傳出暫停申請內地基金牌照，並專注發展
顧問服務。市場消息指，領航與阿里巴巴（０９９８８）旗下螞蟻集團，計劃對在華合營智能投
資顧問公司增資，註冊資本將由現時５０００萬元人民幣提高至１﹒５億元人民幣。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
12/05/2021 09:54
《傳聞》領航專注發展顧問服務，對螞蟻合營顧問公司增資
《傳聞》基金公司領航（Ｖａｎｇｕａｒｄ）早前傳出暫停申請內地基金牌照，並專注發展
顧問服務。市場消息指，領航與阿里巴巴（０９９８８）旗下螞蟻集團，計劃對在華合營智能投
資顧問公司增資，註冊資本將由現時５０００萬元人民幣提高至１﹒５億元人民幣。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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