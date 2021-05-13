  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

13/05/2021 09:01

《傳聞》化工產品價格續向上，東方電氣（１０７２）力拓風電設備

　　《傳聞》國際油價高企不下，加上市場需求增加，據聞帶動石油化工產品價升勢持續，利好
中國石油化工（００３８６），昨日（１２日）以４﹒１５元收市，上升０﹒９７％，可在４至
４﹒１元水平低吸。
　　而東方電氣（０１０７２）昨日以６﹒７１元收市，微升０﹒１５％，在６﹒５至６﹒７元
支持力強。據悉東方電氣進一步拓展風電設備，在吉林投資風電設備生產基地，爭取更大市場份
額。
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事13/05/2021
【上海特寫】上海「花式」鼓勵打疫苗　送油送錢還出動女團
財經熱話12/05/2021
新一批iBond發行上限加碼至200億元　息率不少於2厘
中國故事12/05/2021
《神州經脈》滬指低開高走連升三日　4月信貸收緊M2顯著低預期
財經熱話12/05/2021
小米獲美方剔出黑名單　港股收升217點　科指彈近3％
市場動向12/05/2021
恒大汽車公告海量專利資訊
FOCUS12/05/2021
【FOCUS】房地產稅似近還遠　兩大關鍵缺一不可
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】賞麥當勞現金券

全新消閒節目《周一加油站》幫你踢走悶氣，重新注入元氣！

聆聽您的聲音《hot talk 1點鐘》注入更多元化投資元素！

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金