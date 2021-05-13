《傳聞》國際油價高企不下，加上市場需求增加，據聞帶動石油化工產品價升勢持續，利好
中國石油化工（００３８６），昨日（１２日）以４﹒１５元收市，上升０﹒９７％，可在４至
４﹒１元水平低吸。
而東方電氣（０１０７２）昨日以６﹒７１元收市，微升０﹒１５％，在６﹒５至６﹒７元
支持力強。據悉東方電氣進一步拓展風電設備，在吉林投資風電設備生產基地，爭取更大市場份
額。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
13/05/2021 09:01
《傳聞》化工產品價格續向上，東方電氣（１０７２）力拓風電設備
《傳聞》國際油價高企不下，加上市場需求增加，據聞帶動石油化工產品價升勢持續，利好
中國石油化工（００３８６），昨日（１２日）以４﹒１５元收市，上升０﹒９７％，可在４至
４﹒１元水平低吸。
而東方電氣（０１０７２）昨日以６﹒７１元收市，微升０﹒１５％，在６﹒５至６﹒７元
支持力強。據悉東方電氣進一步拓展風電設備，在吉林投資風電設備生產基地，爭取更大市場份
額。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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