《傳聞》資金流入黃金市場，重卡股弱勢有因

《傳聞》美國４月消費物業指數創出２００９新高，通脹升幅超預期，據悉資金加速湧入黃

金市場，有望帶動金價上試１９００美元。ＳＰＤＲ黃金ＥＴＦ（０２８４０），昨日（１２日

）以１３３２﹒５元收市，下跌０﹒１１％，可在１３００元附近收集。

另外，重卡股股價持續走弱，傳據內地卡重行業面對鋼鐵等原材料價格上升與銷售增長放慢

影響，短期弱勢難改。中國重汽（０３８０８）昨日以１８﹒１６元收市，下跌１﹒３％，續向

下尋底。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

