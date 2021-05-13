《傳聞》美國４月消費物業指數創出２００９新高，通脹升幅超預期，據悉資金加速湧入黃
金市場，有望帶動金價上試１９００美元。ＳＰＤＲ黃金ＥＴＦ（０２８４０），昨日（１２日
）以１３３２﹒５元收市，下跌０﹒１１％，可在１３００元附近收集。
另外，重卡股股價持續走弱，傳據內地卡重行業面對鋼鐵等原材料價格上升與銷售增長放慢
影響，短期弱勢難改。中國重汽（０３８０８）昨日以１８﹒１６元收市，下跌１﹒３％，續向
下尋底。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
13/05/2021 09:01
《傳聞》資金流入黃金市場，重卡股弱勢有因
《傳聞》美國４月消費物業指數創出２００９新高，通脹升幅超預期，據悉資金加速湧入黃
金市場，有望帶動金價上試１９００美元。ＳＰＤＲ黃金ＥＴＦ（０２８４０），昨日（１２日
）以１３３２﹒５元收市，下跌０﹒１１％，可在１３００元附近收集。
另外，重卡股股價持續走弱，傳據內地卡重行業面對鋼鐵等原材料價格上升與銷售增長放慢
影響，短期弱勢難改。中國重汽（０３８０８）昨日以１８﹒１６元收市，下跌１﹒３％，續向
下尋底。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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