  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

13/05/2021 09:01

《傳聞》資金流入黃金市場，重卡股弱勢有因

　　《傳聞》美國４月消費物業指數創出２００９新高，通脹升幅超預期，據悉資金加速湧入黃
金市場，有望帶動金價上試１９００美元。ＳＰＤＲ黃金ＥＴＦ（０２８４０），昨日（１２日
）以１３３２﹒５元收市，下跌０﹒１１％，可在１３００元附近收集。
　　另外，重卡股股價持續走弱，傳據內地卡重行業面對鋼鐵等原材料價格上升與銷售增長放慢
影響，短期弱勢難改。中國重汽（０３８０８）昨日以１８﹒１６元收市，下跌１﹒３％，續向
下尋底。
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事13/05/2021
【上海特寫】上海「花式」鼓勵打疫苗　送油送錢還出動女團
財經熱話12/05/2021
新一批iBond發行上限加碼至200億元　息率不少於2厘
中國故事12/05/2021
《神州經脈》滬指低開高走連升三日　4月信貸收緊M2顯著低預期
財經熱話12/05/2021
小米獲美方剔出黑名單　港股收升217點　科指彈近3％
市場動向12/05/2021
恒大汽車公告海量專利資訊
FOCUS12/05/2021
【FOCUS】房地產稅似近還遠　兩大關鍵缺一不可
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】賞麥當勞現金券

全新消閒節目《周一加油站》幫你踢走悶氣，重新注入元氣！

聆聽您的聲音《hot talk 1點鐘》注入更多元化投資元素！

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金