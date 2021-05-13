《傳聞》吉利控股旗下富豪汽車年內於瑞典上市，估值２００億美元

《傳聞》吉利（００１７５）母企吉利控股持股的富豪汽車考慮年內在瑞典斯德哥爾摩交易

所上市。吉利控股將繼續為其主要股東，富豪汽車還宣布延長與執行長Ｈａｋａｎ Ｓａｍｕｅ

ｌｓｓｏｎ的合約至明年年底。

彭博新聞３月份報導稱，吉利控股考慮重啟富豪汽車上市計畫，對該業務的估值可能在２０

０億美元左右。



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