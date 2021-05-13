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即市新聞

13/05/2021 09:01

《傳聞》吉利控股旗下富豪汽車年內於瑞典上市，估值２００億美元

　　《傳聞》吉利（００１７５）母企吉利控股持股的富豪汽車考慮年內在瑞典斯德哥爾摩交易
所上市。吉利控股將繼續為其主要股東，富豪汽車還宣布延長與執行長Ｈａｋａｎ　Ｓａｍｕｅ
ｌｓｓｏｎ的合約至明年年底。
　　彭博新聞３月份報導稱，吉利控股考慮重啟富豪汽車上市計畫，對該業務的估值可能在２０
０億美元左右。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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