  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

13/05/2021 09:01

《傳聞》潘蘇通南區深水灣道豪宅，獲逾３３億元洽購

　　《傳聞》豪宅傳出天價洽購，市場消息指，由高銀（００５３０）主席潘蘇通持有的港島南
區深水灣道７５號，獲買家以約逾３３億至約３６億元洽購，有機會在短期內易手，較４年前買
入價帳面高至少８億元。
　　據悉，深水灣道７５號現建有一幢３層高獨立屋及車庫，並設有私家花園及泳池。物業地盤
最高可建樓面１６０６５平方呎，以此計算每平方呎樓面地價逾２０﹒５萬至約２２﹒４萬元。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事13/05/2021
【上海特寫】上海「花式」鼓勵打疫苗　送油送錢還出動女團
財經熱話12/05/2021
新一批iBond發行上限加碼至200億元　息率不少於2厘
中國故事12/05/2021
《神州經脈》滬指低開高走連升三日　4月信貸收緊M2顯著低預期
財經熱話12/05/2021
小米獲美方剔出黑名單　港股收升217點　科指彈近3％
市場動向12/05/2021
恒大汽車公告海量專利資訊
FOCUS12/05/2021
【FOCUS】房地產稅似近還遠　兩大關鍵缺一不可
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】賞麥當勞現金券

全新消閒節目《周一加油站》幫你踢走悶氣，重新注入元氣！

聆聽您的聲音《hot talk 1點鐘》注入更多元化投資元素！

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金