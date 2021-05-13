《傳聞》潘蘇通南區深水灣道豪宅，獲逾３３億元洽購

《傳聞》豪宅傳出天價洽購，市場消息指，由高銀（００５３０）主席潘蘇通持有的港島南

區深水灣道７５號，獲買家以約逾３３億至約３６億元洽購，有機會在短期內易手，較４年前買

入價帳面高至少８億元。

據悉，深水灣道７５號現建有一幢３層高獨立屋及車庫，並設有私家花園及泳池。物業地盤

最高可建樓面１６０６５平方呎，以此計算每平方呎樓面地價逾２０﹒５萬至約２２﹒４萬元。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

