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即市新聞

13/05/2021 12:01

《魚缸博客》通脹就嚟料，不如抽ｉｂｏｎｄ好過！

　　《魚缸博客》花旗國４月消費物價指數按月升０﹒８巴仙，創近１２年最大升幅；按年漲４
﹒２巴仙，係逾１２年半以嚟最大升幅，按月同按年升幅都係高過預期。孖屐驚聯儲局提早加息
同減少買債，流動性收緊，可以預計到短期內會有股跌債升嘅情況出現，尤其係收益率較高嘅債
券。
　　咁啱香江政府推新一批三年期ｉＢｏｎｄ，票面息率照舊至少兩厘，他屐發行額１５０億銀
，可以升至最多２００億銀。就ｉＢｏｎｄ本質而言，香江上年下半年一直通縮，今年首季１月
同２月合計平均變動率負０﹒３巴仙，３月剔除政府一次性紓困措施影響，基本通脹率為０﹒２
％，上一批發行嘅ｉＢｏｎｄ政府債券二三一一（０４２３９）首次派息有兩厘，已經跑贏整體
經濟環境。就算通脹率急飆，息率亦會貼市。只要香江政府喺到期日唔賴帳，還得起錢，無論係
炒友定長揸，入手抽ｉｂｏｎｄ係好難輸。
　　政府債券二三一一近期都喺１０４銀以上徘迴，由於同將發行嘅ｉＢｏｎｄ只有時間性上嘅
差異，預計上市後兩者價格會相當接近；政府債券二三一一已經結算咗部份債息，所以新一批ｉ
Ｂｏｎｄ派息嘅潛在空間較大，價格係極有可能跑贏政府債券二三一一。
　　今年首季低基數效應下，香江經濟增長７﹒８巴仙，參考以往有ｉＢｏｎｄ發行嘅年份２０
１１年經濟增長４﹒８巴仙，６期派息平均息率有超過４﹒５厘，今批債價表現可能去到１０４
﹒５銀以上！

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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