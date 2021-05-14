《傳聞共賞》國泰擬關法蘭克福機師外站，億京擬１２０億洽購九展

《傳聞共賞》 國泰（００２９３）擬關法蘭克福機師外站基地

億京擬１２０億洽購九展貼近意向價，料快落實

傳內地出招遏抑商品升勢，新一輪５Ｇ基站設備將招標

中金加力財富管理業務，中高端啤酒銷售增長快



《昔日傳聞》 潘蘇通南區深水灣道豪宅，獲逾３３億元洽購

化工產品價格續向上，東方電氣（１０７２）力拓風電設備

資金流入黃金市場，重卡股弱勢有因

吉利控股旗下富豪汽車年內於瑞典上市，估值２００億美元

股票基金減倉避險，外資低吸內銀股

工程機械成本上漲，上海醫藥（０２６０７）發力創新藥

國泰擬發美元債，逾１０億美元資金已承諾有意認購

內地港口吞吐量增，集裝箱供求續緊張

全球手機出貨量將放慢，中信證券投行業務突出

奈雪的茶最快周四闖關，擬籌４６億元

泰禾人壽正與新潛在買家洽商賣盤，延長停接新單至７月底

港交所（３８８）受益商品大旺，招銀力拓理財資管業務

中國黃金消費回暖，加力老舊汽車補貼

鋼鐵行業毛利將受壓，礦產價格不利新能源產業

內地家電舊換新驅動增長

騰訊（０７００）與美國官方會談以保住其視頻遊戲商投資

安踏、李寧下周向Ａｄｉｄａｓ開價，擬購銳步品牌

嗶哩嗶哩（９６２６）活躍用戶增，中國美妝市場快速增長

中生製藥（１１７７）布局網絡營銷，高端鋁材需求上升

匯控向基金Ｃｅｒｂｅｒｕｓ支付９３億元售法國零售業務

新經濟股沽壓未消，國產軟件增長強勁

海底撈（０６８６２）續快速擴展新店，生豬養殖成本續增

中芯（００９８１）繼續擴產，家電生產成本上漲

基金趁低吸金礦股，清潔能源消費比重續升

傳證監憂ＳＰＡＣ引入香港，或難成事

５Ｇ帶動中移動收入趨升；原材料價升汽車業毛利下調

內地金飾銷售回暖；內地涼茶市場回復增長

鋼鐵升勢加速，中煤能源（０１８９８）加快布局新能源



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

