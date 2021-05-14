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即市新聞

14/05/2021 09:01

《傳聞》中金加力財富管理業務，中高端啤酒銷售增長快

　　《傳聞》近月股價處於整固期的中金公司（０３９０８），據聞正加大力發展財富管理業務
，推出新產品，可在１８至１８﹒５元水平分段吸納，昨日（１３日）以１８﹒６４元收市，下
跌０﹒１６元。
　　另外，市場消息稱，內地中高端啤酒銷量保持較快增長，繼續呈雙位數增幅，對啤酒股股價
有支持作用。華潤啤酒（００２９１）昨日以６４﹒６５元收市，下跌１﹒６％，６２至６３元
預期支持力不弱。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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