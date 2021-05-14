  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

14/05/2021 09:01

《傳聞》億京擬１２０億洽購九展貼近意向價，料快落實

　　《傳聞》由合和持有的九展，為區內大型項目，一直作收租用途。市場消息指，業主早於兩
年前已暗盤放售物業，意向價約１５０億元。
　　市場消息指，隨著疫情今年緩和，加上商用物業租售價回調，吸引財團再度洽購，據悉，最
新出價達１２０億元，並貼近業主意向價，料快將易手，價錢較高峰期回落兩成。
　　消息指，是次洽購為億京為首財團。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事13/05/2021
《神州經脈》首四月FDI增逾42％　信貸數據累滬指斷三連升
FOCUS13/05/2021
【FOCUS】市場激辯通脹走勢　盯緊中國信貸脈衝
開市Good Morning13/05/2021
林家亨：吉利首個反彈目標為26至27元
中國故事13/05/2021
【上海特寫】上海「花式」鼓勵打疫苗　送油送錢還出動女團
財經熱話12/05/2021
新一批iBond發行上限加碼至200億元　息率不少於2厘
中國故事12/05/2021
《神州經脈》滬指低開高走連升三日　4月信貸收緊M2顯著低預期
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】賞麥當勞現金券

全新消閒節目《周一加油站》幫你踢走悶氣，重新注入元氣！

聆聽您的聲音《hot talk 1點鐘》注入更多元化投資元素！

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金