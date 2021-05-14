《傳聞》億京擬１２０億洽購九展貼近意向價，料快落實

《傳聞》由合和持有的九展，為區內大型項目，一直作收租用途。市場消息指，業主早於兩

年前已暗盤放售物業，意向價約１５０億元。

市場消息指，隨著疫情今年緩和，加上商用物業租售價回調，吸引財團再度洽購，據悉，最

新出價達１２０億元，並貼近業主意向價，料快將易手，價錢較高峰期回落兩成。

消息指，是次洽購為億京為首財團。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

