《傳聞》由合和持有的九展，為區內大型項目，一直作收租用途。市場消息指，業主早於兩
年前已暗盤放售物業，意向價約１５０億元。
市場消息指，隨著疫情今年緩和，加上商用物業租售價回調，吸引財團再度洽購，據悉，最
新出價達１２０億元，並貼近業主意向價，料快將易手，價錢較高峰期回落兩成。
消息指，是次洽購為億京為首財團。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
14/05/2021 09:01
《傳聞》億京擬１２０億洽購九展貼近意向價，料快落實
《傳聞》由合和持有的九展，為區內大型項目，一直作收租用途。市場消息指，業主早於兩
年前已暗盤放售物業，意向價約１５０億元。
市場消息指，隨著疫情今年緩和，加上商用物業租售價回調，吸引財團再度洽購，據悉，最
新出價達１２０億元，並貼近業主意向價，料快將易手，價錢較高峰期回落兩成。
消息指，是次洽購為億京為首財團。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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