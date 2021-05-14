《傳聞》市場消息指，國泰航空（００２９３）準備關閉德國法蘭克福機師外站基地。
消息指，關閉德國法蘭克福基地涉及數十名國泰航空機師，受影響機師有機會調至香港基地
。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
14/05/2021 09:01
《傳聞》國泰（００２９３）擬關法蘭克福機師外站基地
《傳聞》市場消息指，國泰航空（００２９３）準備關閉德國法蘭克福機師外站基地。
消息指，關閉德國法蘭克福基地涉及數十名國泰航空機師，受影響機師有機會調至香港基地
。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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