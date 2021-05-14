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即市新聞

14/05/2021 11:49

《魚缸博客》阿里上市首虧績後急回，基本面穩健估值吸引可買

　　《魚缸博客》阿里巴巴（０９９８８）公布第四財季業績，受累反壟斷法罰款１８２﹒２８
億人仔，阿里錄得淨虧損約５４﹒７９億人仔，掛牌以嚟首次錄得季度虧損。收入就按年升六成
四至１８７３﹒９５億人仔，唔計合併高鑫零售（０６８０８）嘅影響，收入增長四成至１５９
９﹒５２億人仔，整體收入高市場預期４巴仙。全年純利１５０３億人仔，按年升１巴仙。　　
　　阿里管理層預計２０２２財年收入將會超過９３００億人仔，而新財年計劃將新增利潤投入
新業務以提高市場規模。
　　整體而言，阿里成績冇咩驚喜，但孖屐似乎將重點放哂喺報告入面提到嘅「反壟斷」字眼，
今朝股價再借勢回調，捱沽之下仍企得穩於２００銀之上，有眾多買盤支持。
　　博客認為，孖屐對阿里傳出壞消息已習以為常，螞蟻擱置上市同監管風險令佢股價由歷史高
位３０９﹒４銀不斷回落，呢排通脹殺到更令缸友對科網佬避之則吉，雖然未知板塊幾時觸底反
彈，但阿里已由高位回調逾三成，下行空間有限。如果想做中長線投資，現時入手係唔錯時機。
　　另外，阿里加大新業務投資的確會影響短期盈利增長，但中長線而言有助擴闊市場規模。大
摩仍認為投資屬樂觀，為實現全球年度活躍用戶達２０億人的長期目標鋪路，亦指佢目前估值具
吸引力，維持增持評級。
　　阿里今日面對巨量沽壓仍穩守２００銀以上，相信附近水平支持強勁，可現價吸納博反彈，
短期上望４月高位２４０銀，下一步睇２７０銀，招股價以上１８０銀止蝕。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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