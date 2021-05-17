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即市新聞

17/05/2021 09:01

《傳聞》基金押注理財通，內地５Ｇ客戶增長加快

　　《傳聞》跨境理財通如箭在弦，各大銀行紛紛加力布局財富管理市場。據悉基金大戶加倉資
管業務比重大的內銀股，其中包括招商銀行（０３９６８），近期股價持續呈強，上周五
（１４日）升收６６﹒１５元，短期可挑戰６９﹒１元一年高位。
　　另外，內地已建成８０多萬５Ｇ基站，據悉５Ｇ上客速度持續加快，一兩年後客戶數目將倍
增至逾億戶，將帶動中移動（００９４１）收入增加，在４６至４８元可低吸，上周五微升收４
８﹒５５元。
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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