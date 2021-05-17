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即市新聞

17/05/2021 09:01

《傳聞》比亞迪（０１２１１）推新車款；養老險成為險企新增長點

　　《傳聞》比亞迪（０１２１１）股價跌至１４０元附近具承接力，據悉比亞迪陸續推出新車
款與向外供應電池，有助提升收入，１４０至１４４元可以低吸。上周五（１４日）升收１４３
﹒８元，有力進一步反彈。
　　另外，內地保險股上周五走高，據聞內地逐步出現老齡化問題，養老保險成為各大內地保險
企業力爭市場，成為業務新增長點。國╲壽（０２６２８）上周五升收１５﹒９元，作勢向上突
破。
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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