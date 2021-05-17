《魚缸博客》火幣仲有火，皆因炒友轉碼至以太幣！

《魚缸博客》近期虛擬貨幣熱炒，不過比特幣價格開始回落，因為特斯拉創辦人馬斯克話唔

收比特幣買車，近期仲暗示話要清倉比特幣，嚇到班「幣傢伙」蝕住咁走貨，比特幣價格近期都

係四萬七美金上上落落。

你以為虛擬貨幣咁就炒完喇咩？錯啦，其實係靜悄悄咁起緊第二次革命，其中包括以太幣同

柴犬幣。以太幣創辦人Ｖ神（Ｖｉｔａｌｉｋ Ｂｕｔｅｒｉｎ）最近捐出大量柴犬幣畀印度協

助災情；最新消息指話Ｖ神已經Ｂｕｒｎ（銷毀）４１％嘅柴犬幣，即係令到柴犬幣供應量減少

啦！

另一方面，以太幣都開始有取代比特幣嘅意味，因為以太幣嘅「去中心化」意味，同埋成立

唔同嘅轉換平台，令到交易減低手續費之餘，又避免有莊家可以影響到市場，所以唔少人睇以太

幣年尾漲到一萬美金。

近期火幣（０１６１１）都被人炒左幾個月，都係因為比特幣價格大漲而炒起，由兩三蚊炒

到上近３０蚊，最近失守２０蚊關口，係１８個幾上落。不過又咁講，近年半年虛擬貨幣成交量

基本上有增無減，而火幣三日後又公布業績，相信有機會藉業績繼續炒上去。

所以虛擬貨幣呢個熱潮仲未有耐熄滅，仲應該係剛剛開始！博客覺得火幣之前可能炒得急小

小，可以考慮下跌穿２０天線（１２﹒１４７銀）開始慢慢收集，今年內呢隻股都有機會承住虛

擬貨幣炒賣而繼續有資金流入，就算長期持有都唔使怕，最緊要係你對虛擬貨幣有信念！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

