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即市新聞

17/05/2021 11:58

《魚缸博客》火幣仲有火，皆因炒友轉碼至以太幣！

　　《魚缸博客》近期虛擬貨幣熱炒，不過比特幣價格開始回落，因為特斯拉創辦人馬斯克話唔
收比特幣買車，近期仲暗示話要清倉比特幣，嚇到班「幣傢伙」蝕住咁走貨，比特幣價格近期都
係四萬七美金上上落落。
　　你以為虛擬貨幣咁就炒完喇咩？錯啦，其實係靜悄悄咁起緊第二次革命，其中包括以太幣同
柴犬幣。以太幣創辦人Ｖ神（Ｖｉｔａｌｉｋ　Ｂｕｔｅｒｉｎ）最近捐出大量柴犬幣畀印度協
助災情；最新消息指話Ｖ神已經Ｂｕｒｎ（銷毀）４１％嘅柴犬幣，即係令到柴犬幣供應量減少
啦！
　　另一方面，以太幣都開始有取代比特幣嘅意味，因為以太幣嘅「去中心化」意味，同埋成立
唔同嘅轉換平台，令到交易減低手續費之餘，又避免有莊家可以影響到市場，所以唔少人睇以太
幣年尾漲到一萬美金。
　　近期火幣（０１６１１）都被人炒左幾個月，都係因為比特幣價格大漲而炒起，由兩三蚊炒
到上近３０蚊，最近失守２０蚊關口，係１８個幾上落。不過又咁講，近年半年虛擬貨幣成交量
基本上有增無減，而火幣三日後又公布業績，相信有機會藉業績繼續炒上去。
　　所以虛擬貨幣呢個熱潮仲未有耐熄滅，仲應該係剛剛開始！博客覺得火幣之前可能炒得急小
小，可以考慮下跌穿２０天線（１２﹒１４７銀）開始慢慢收集，今年內呢隻股都有機會承住虛
擬貨幣炒賣而繼續有資金流入，就算長期持有都唔使怕，最緊要係你對虛擬貨幣有信念！

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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