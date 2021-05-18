《傳聞》春江鴨吸納京東健康，恒生力拓跨境理財通

《傳聞》恆指公司本周將在檢討成分股，傳聞市值３０００多億元的京東健康（０６６１８

）成為熱門染藍股份之一，有春江鴨偷步吸納。京東健康昨日（１７日）升收１０８元。

跨境理財通啟動在即，本地與外資銀行磨拳擦掌。據悉恆生銀行（０００１１）積極部署，

包括推出新產品，力爭成為首批開展跨境理財通的參與行。恆生銀行昨日跌收１５９元。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

