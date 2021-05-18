《傳聞》恆指公司本周將在檢討成分股，傳聞市值３０００多億元的京東健康（０６６１８
）成為熱門染藍股份之一，有春江鴨偷步吸納。京東健康昨日（１７日）升收１０８元。
跨境理財通啟動在即，本地與外資銀行磨拳擦掌。據悉恆生銀行（０００１１）積極部署，
包括推出新產品，力爭成為首批開展跨境理財通的參與行。恆生銀行昨日跌收１５９元。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
18/05/2021 09:01
《傳聞》春江鴨吸納京東健康，恒生力拓跨境理財通
《傳聞》恆指公司本周將在檢討成分股，傳聞市值３０００多億元的京東健康（０６６１８
）成為熱門染藍股份之一，有春江鴨偷步吸納。京東健康昨日（１７日）升收１０８元。
跨境理財通啟動在即，本地與外資銀行磨拳擦掌。據悉恆生銀行（０００１１）積極部署，
包括推出新產品，力爭成為首批開展跨境理財通的參與行。恆生銀行昨日跌收１５９元。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
|中國故事17/05/2021
《神州經脈》4月經濟數據齊減速 滬指創兩個月高 陸股通明暫停
|香港要聞17/05/2021
港府宣布延後原定本月26日啟航的星港旅遊氣泡
|香港要聞17/05/2021
壹傳媒停牌待刊發聲明 張劍虹：《蘋果日報》運作及資金不受影響
|財經熱話17/05/2021
黃偉康:順豐房託四元有支持 抽京東物流不如買京東
|財經熱話17/05/2021
【大鱷撈底】百度獲索羅斯低撈急升 何啟俊:僅屬技術反彈勿追貨
|財經熱話17/05/2021
虛擬貨幣大升大跌 風險同技巧你要知！
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰