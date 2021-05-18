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即市新聞

18/05/2021 09:06

《傳聞》資金流向金銀市場；嗶哩嗶哩（０９６２６）新遊戲上線

　　《傳聞》市場消息稱，加密貨幣炒得太癲，資金逐步流向金銀市場，帶動近期金銀價格重現
升勢，中國白銀（００８１５）受惠銀價上升，昨日（１７日）升收１﹒０８元，走勢呈現突破
跡象。
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）昨日勁彈７﹒５％，以７５９元收市。據聞嗶哩嗶哩在次季度將有
新遊戲陸續上線，有望帶動活躍用戶持續增長，短期反彈阻力區為７８５至８００元。
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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