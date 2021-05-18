《傳聞》優然牧業評估在港進行ＩＰＯ市場需求，集資新建牧場

《傳聞》據外電引述交易文件顯示，大型乳製品製造商中國優然牧業開始評估投資者對其在

香港進行ＩＰＯ的需求，華泰國際和瑞信為聯合保薦人。

籌集資金將用於投資正在建設的牧場，新建牧場和飼料生產基地以及購置所需設施設備，為

新牧場購買牛，以及一般企業用途。

中國優然牧業成立於１９８４年，並於２０１５年從伊利分拆出來營運。公司業務主要為原

料奶、反芻動物養殖系統化解決方案。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

