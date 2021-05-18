《傳聞》華為與徠卡終結合作關係

《傳聞》過去有市場消息傳出，華為與聯名合作推出手機鏡頭已久的徠卡（Ｌｅｉｃａ）終

止合作，惟未有發生。最近市場再有消息指，Ｌｅｉｃａ僅在初期向華為提供軟件及硬件技術，

後來只是掛名，並表示華為與Ｌｅｉｃａ合作關係將會終結。

消息又稱，華為稍後發表的Ｐ５０系列旗艦，將是最後一款相機掛上Ｌｅｉｃａ名的華為手

機。據悉，Ｌｅｉｃａ將與小米、曾是華為子公司的榮耀及Ｓｈａｒｐ等合作。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

