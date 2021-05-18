《傳聞》過去有市場消息傳出，華為與聯名合作推出手機鏡頭已久的徠卡（Ｌｅｉｃａ）終
止合作，惟未有發生。最近市場再有消息指，Ｌｅｉｃａ僅在初期向華為提供軟件及硬件技術，
後來只是掛名，並表示華為與Ｌｅｉｃａ合作關係將會終結。
消息又稱，華為稍後發表的Ｐ５０系列旗艦，將是最後一款相機掛上Ｌｅｉｃａ名的華為手
機。據悉，Ｌｅｉｃａ將與小米、曾是華為子公司的榮耀及Ｓｈａｒｐ等合作。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
18/05/2021 09:01
《傳聞》華為與徠卡終結合作關係
《傳聞》過去有市場消息傳出，華為與聯名合作推出手機鏡頭已久的徠卡（Ｌｅｉｃａ）終
止合作，惟未有發生。最近市場再有消息指，Ｌｅｉｃａ僅在初期向華為提供軟件及硬件技術，
後來只是掛名，並表示華為與Ｌｅｉｃａ合作關係將會終結。
消息又稱，華為稍後發表的Ｐ５０系列旗艦，將是最後一款相機掛上Ｌｅｉｃａ名的華為手
機。據悉，Ｌｅｉｃａ將與小米、曾是華為子公司的榮耀及Ｓｈａｒｐ等合作。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
|中國故事17/05/2021
《神州經脈》4月經濟數據齊減速 滬指創兩個月高 陸股通明暫停
|香港要聞17/05/2021
港府宣布延後原定本月26日啟航的星港旅遊氣泡
|香港要聞17/05/2021
壹傳媒停牌待刊發聲明 張劍虹：《蘋果日報》運作及資金不受影響
|財經熱話17/05/2021
黃偉康:順豐房託四元有支持 抽京東物流不如買京東
|財經熱話17/05/2021
【大鱷撈底】百度獲索羅斯低撈急升 何啟俊:僅屬技術反彈勿追貨
|財經熱話17/05/2021
虛擬貨幣大升大跌 風險同技巧你要知！
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰