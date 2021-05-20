《傳聞》以巴衝突升溫，中東地緣政治局轉趨緊張，原油價格高企徘徊。據聞基金次季加倉
石油股，對沖通脹上升風險。中國石油（００８５７）本周二（１８日）以３﹒２９元高收，上
升４﹒７％，宜待股價回落至３﹒２至３﹒２４元低吸。
而中國防控疫情有成效，全球生產訂單持續流向內地，預期下半年外貿出口保持強勁
，航運運費續高企。中遠海控（０１９１９）可能再破頂，本周二以１７﹒８８元收市，上升４
﹒５％，短期將上試１８﹒５６元高位。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
20/05/2021 09:01
《傳聞》基金次季加倉石油股，內地外貿出口續強勁
《傳聞》以巴衝突升溫，中東地緣政治局轉趨緊張，原油價格高企徘徊。據聞基金次季加倉
石油股，對沖通脹上升風險。中國石油（００８５７）本周二（１８日）以３﹒２９元高收，上
升４﹒７％，宜待股價回落至３﹒２至３﹒２４元低吸。
而中國防控疫情有成效，全球生產訂單持續流向內地，預期下半年外貿出口保持強勁
，航運運費續高企。中遠海控（０１９１９）可能再破頂，本周二以１７﹒８８元收市，上升４
﹒５％，短期將上試１８﹒５６元高位。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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