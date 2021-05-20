《傳聞》百濟神州「百悅澤」申上市獲ＦＤＡ受理

《傳聞》美國食品及藥物管理局（ＦＤＡ）據報已受理百濟神州（０６１６０）的「百悅澤

」用於治療先前接受過至少一項ＣＤ２０導向療法的成年邊緣區淋巴瘤（ＭＺＬ）患者的新適應

症上市申請（ｓＮＤＡ），並授予其優先審評資格。處方藥申報者付費法案（ＰＤＵＦＡ）日期

為今年９月１９日。百濟神州血液學首席醫學官黃蔚娟說，這是公司針對邊緣區淋巴瘤提交的首

項藥政申請。



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