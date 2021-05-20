《傳聞》美國食品及藥物管理局（ＦＤＡ）據報已受理百濟神州（０６１６０）的「百悅澤
」用於治療先前接受過至少一項ＣＤ２０導向療法的成年邊緣區淋巴瘤（ＭＺＬ）患者的新適應
症上市申請（ｓＮＤＡ），並授予其優先審評資格。處方藥申報者付費法案（ＰＤＵＦＡ）日期
為今年９月１９日。百濟神州血液學首席醫學官黃蔚娟說，這是公司針對邊緣區淋巴瘤提交的首
項藥政申請。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
20/05/2021 09:01
《傳聞》百濟神州「百悅澤」申上市獲ＦＤＡ受理
《傳聞》美國食品及藥物管理局（ＦＤＡ）據報已受理百濟神州（０６１６０）的「百悅澤
」用於治療先前接受過至少一項ＣＤ２０導向療法的成年邊緣區淋巴瘤（ＭＺＬ）患者的新適應
症上市申請（ｓＮＤＡ），並授予其優先審評資格。處方藥申報者付費法案（ＰＤＵＦＡ）日期
為今年９月１９日。百濟神州血液學首席醫學官黃蔚娟說，這是公司針對邊緣區淋巴瘤提交的首
項藥政申請。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
|中國故事18/05/2021
《神州經脈》中國3月減美債 A股三連漲 發改委調研鋼材等情況
|中國故事18/05/2021
【新冠肺炎】台灣新增240宗本土確診 新增2宗死亡個案
|財經熱話18/05/2021
中移動擬發人幣股份上海掛牌 紅籌股「回A」潮一觸即發
|香港要聞18/05/2021
林鄭：疫情力保不失有望清零 非本地醫生註冊條例草案下月首讀
|開市Good Morning18/05/2021
熊麗萍：中移動50元下可部署
|中國故事17/05/2021
《神州經脈》4月經濟數據齊減速 滬指創兩個月高 陸股通明暫停
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰