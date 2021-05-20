《傳聞》市場傳聞中證監昨日作出批覆，同意中集車輛（０１８３９）發行Ａ股於深交所創
業板上市的申請。據悉，是次中集車輛擬發行股份不超過３﹒１億股，擬募資２０億元人民幣，
主要投向高端製造體系建設。是次獲准註冊，意味中集車輛將正式成為「Ａ＋Ｈ」全球半掛車和
專用車高端製造第一股。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
20/05/2021 09:01
《傳聞》中集車輛准Ａ股ＩＰＯ籌２０億
《傳聞》市場傳聞中證監昨日作出批覆，同意中集車輛（０１８３９）發行Ａ股於深交所創
業板上市的申請。據悉，是次中集車輛擬發行股份不超過３﹒１億股，擬募資２０億元人民幣，
主要投向高端製造體系建設。是次獲准註冊，意味中集車輛將正式成為「Ａ＋Ｈ」全球半掛車和
專用車高端製造第一股。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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