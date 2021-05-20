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即市新聞

20/05/2021 11:58

《魚缸博客》比亞迪止跌回升，現價低殘可吼入！

　　《魚缸博客》比亞迪（０１２１１）近期開始觸底反彈，１４日刷新年內低位１３８﹒４銀
之後開始轉升，二百五十天線（１４４銀左右）水平有支持，加上噚日Ａ股升到就嚟停板，博客
認為此時係唔錯買入時機。
　　消息面上，比亞迪成為神州第一間晉身百萬輛俱樂部嘅汽車品牌，總裁王傳福更宣布比亞迪
乘用車進軍歐洲，計劃今年出口挪威１５００部新能源車，預計第三季實現交付。
　　比亞迪響神州銷量更準備超車特斯拉。根據乘聯會數據，特斯拉４月中國銷售量急跌至約２
﹒５萬部，較３月減少２７巴仙，反而比亞迪４月銷售量卻增至約２﹒５萬部，較３月嘅　２﹒
３萬部增長６﹒５巴仙，隨著神州對特斯拉加強監管審查，比亞迪電動車銷售即將稱霸中原。
　　招銀國際噚日（１９日）出咗份報告，指比亞迪股價回調提供良好買入機會，睇好股價中長
期上升動力，認為比亞迪ＤＭ－ｉ系列有望成為爆款；電池外供有望年內落地；同埋全球缺芯之
下，比亞迪半導體上市估值將勝預期。重申比亞迪「買入」評級，目標價睇２８２銀。
　　睇返公仔圖，比亞迪今日突破廿天線（約１５８銀），即使以今朝高位１６３銀計，由２月
中高位２７２銀迄今亦回調四成，潛在升幅充足。比亞迪身為染藍大熱，加上資金開始流入車股
，可開始吸納博反彈，十天線（約１４８銀）以上買入，跌穿１３０銀止蝕。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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