《傳聞》外資押注中國金融開放，農夫山泉（９６３３）續推新產品

《傳聞》中信證券（０６０３０）持續在２０元高位徘徊，傳聞外資基金買盤支持，押注中

國金融對外開放，有利中信證券的證券經紀、投行與資產管理業務，短期上望２１至２２元。

而農夫山泉（０９６３３）昨日逆市上升４％，以３８﹒９元收市。據悉農夫山泉續推新產

品，包括無糖茶與功能飲料，有助業務增長與搶佔市場份額，短期阻力位４０元。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

