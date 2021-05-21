《傳聞》中信證券（０６０３０）持續在２０元高位徘徊，傳聞外資基金買盤支持，押注中
國金融對外開放，有利中信證券的證券經紀、投行與資產管理業務，短期上望２１至２２元。
而農夫山泉（０９６３３）昨日逆市上升４％，以３８﹒９元收市。據悉農夫山泉續推新產
品，包括無糖茶與功能飲料，有助業務增長與搶佔市場份額，短期阻力位４０元。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
21/05/2021 09:01
《傳聞》外資押注中國金融開放，農夫山泉（９６３３）續推新產品
《傳聞》中信證券（０６０３０）持續在２０元高位徘徊，傳聞外資基金買盤支持，押注中
國金融對外開放，有利中信證券的證券經紀、投行與資產管理業務，短期上望２１至２２元。
而農夫山泉（０９６３３）昨日逆市上升４％，以３８﹒９元收市。據悉農夫山泉續推新產
品，包括無糖茶與功能飲料，有助業務增長與搶佔市場份額，短期阻力位４０元。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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