《傳聞》內地醞釀措施穩定鋼材市場，原材料價升不利德昌

《傳聞》市場消息稱，內地醞釀出台措施，穩定鋼材市場。馬鞍山鋼鐵（００３２３）昨日

（２０日）應聲急挫，以３﹒７１元收市，下跌１１％，但短期有反彈難上升，預期４元阻力位

不輕。

另外，近期德昌電機（００１７９）股價走弱，拾級而下，昨日跌破２０元，以１９﹒６６

元收市，下跌０﹒８９元。據聞鋼鐵等原材料價格上升，可能對德昌利潤率有影響，宜採取觀望

態度。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

