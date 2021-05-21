《傳聞》市場消息稱，內地醞釀出台措施，穩定鋼材市場。馬鞍山鋼鐵（００３２３）昨日
（２０日）應聲急挫，以３﹒７１元收市，下跌１１％，但短期有反彈難上升，預期４元阻力位
不輕。
另外，近期德昌電機（００１７９）股價走弱，拾級而下，昨日跌破２０元，以１９﹒６６
元收市，下跌０﹒８９元。據聞鋼鐵等原材料價格上升，可能對德昌利潤率有影響，宜採取觀望
態度。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
21/05/2021 09:01
《傳聞》內地醞釀措施穩定鋼材市場，原材料價升不利德昌
《傳聞》市場消息稱，內地醞釀出台措施，穩定鋼材市場。馬鞍山鋼鐵（００３２３）昨日
（２０日）應聲急挫，以３﹒７１元收市，下跌１１％，但短期有反彈難上升，預期４元阻力位
不輕。
另外，近期德昌電機（００１７９）股價走弱，拾級而下，昨日跌破２０元，以１９﹒６６
元收市，下跌０﹒８９元。據聞鋼鐵等原材料價格上升，可能對德昌利潤率有影響，宜採取觀望
態度。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
|中國故事20/05/2021
《神州經脈》國務會議部署商品穩價 字節跳動換掌門人 滬指微跌
|市場動向20/05/2021
連繫各界，智慧城市會議5月27日開幕
|財經熱話20/05/2021
創興銀行獲越秀集團提私有化 股價炒高約五成貼近作價
|中國故事20/05/2021
地緣風波後字節跳動再遇人事地震 張一鳴突卸任掌門人
|FOCUS20/05/2021
【FOCUS】「新瓶舊酒」引虛幣洗倉? 中美鬥法或再開波
|財經熱話20/05/2021
【虛幣弊了】比特幣早已埋下大跌伏線 內地出招明確禁止虛擬貨幣應用流通
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰