《傳聞》報道指，華潤集團正在考慮讓其超市業務華潤萬家在香港進行ＩＰＯ，或籌集至多
２０億美元資金。
知情人士透露，華潤已與潛在顧問機構初步磋商了這一股票發行計畫；ＩＰＯ最早可能在明
年進行。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
21/05/2021 14:19
《傳聞》華潤擬２０２２年分拆華潤萬家ＩＰＯ，集資２０億美元
《傳聞》報道指，華潤集團正在考慮讓其超市業務華潤萬家在香港進行ＩＰＯ，或籌集至多
２０億美元資金。
知情人士透露，華潤已與潛在顧問機構初步磋商了這一股票發行計畫；ＩＰＯ最早可能在明
年進行。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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