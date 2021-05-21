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即市新聞

21/05/2021 14:19

《傳聞》華潤擬２０２２年分拆華潤萬家ＩＰＯ，集資２０億美元

　　《傳聞》報道指，華潤集團正在考慮讓其超市業務華潤萬家在香港進行ＩＰＯ，或籌集至多
２０億美元資金。
　　知情人士透露，華潤已與潛在顧問機構初步磋商了這一股票發行計畫；ＩＰＯ最早可能在明
年進行。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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