《傳聞》華潤擬２０２２年分拆華潤萬家ＩＰＯ，集資２０億美元

《傳聞》報道指，華潤集團正在考慮讓其超市業務華潤萬家在香港進行ＩＰＯ，或籌集至多

２０億美元資金。

知情人士透露，華潤已與潛在顧問機構初步磋商了這一股票發行計畫；ＩＰＯ最早可能在明

年進行。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

