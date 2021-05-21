《魚缸博客》ＱＱ（７００）靠《三國無雙》發圍？未必咁樂觀啦

《魚缸博客》ＱＱ（００７００）終於出首季業績，雖然純利表現都符合大家預期，不過大

行們都下調目標價，普遍解釋係因為過往ＱＱ業績都「大幅」超越大行預期，而今年首季業績正

面但未有太大驚喜，某程度覺得ＱＱ出現增長放慢跡象，所以輕微下調個目標價。

呢個都係博客個人解讀，係咪真係咁就各自表述。另一點係，恆指公司早前表示，要將所有

恆指股份權重上限劃一定為８％，咁即係ＱＱ同ＡＩＡ（０１２９９）權重被削，又係俾大行出

貨機會。

陰謀論小小，ＱＱ企喺恆指重磅位置咁多年，有機會係恆指公司重新執位，一來可以避免大

市過份依靠ＱＱ，二來可以令恆指去下瘀血、入下新血咁，畢竟「三萬詛咒」都維持好多年，係

時候再突破下。

大和發表報告，預計ＱＱ今年總收入按年增長２２％，手遊收入則升１７％；由於《真三國

無雙霸》料於７月中推出，該行相信可帶動第四季手遊收入。博客作為專業機迷，可以答你：也

未免太天真了吧？！其實關於「三國」系列嘅遊戲已經多到數唔到，就算有《光榮》授權到好，

呢種類型遊戲已經沒落，已經唔係遊戲界主流，所以都唔好咁樂觀。

ＱＱ目前都係依靠《英雄聯盟》、《王者榮耀》食胡，雖然都仲係搵到錢，但投資者對呢啲

ＯＴＡ類遊戲係咪仲維持到高增長都仲係有疑問。所以ＱＱ未來維持高增長都要依靠雲業務同金

融科技，目前相信騰訊都係５８０蚊至６５０蚊上落，要睇埋ＱＱ中期業績先可以再定論，投資

者有興趣的話，都可以短炒下波幅嘅。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

